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8 минут назад

Ирина Шейк появилась на шоу Рианны в прозрачной юбке и корсете: фото

Super.ru

Ирину Шейк все чаще называют самой сексуальной девушкой современности. И она каждый день ненавязчиво это звание доказывает. Очередное появление на публике не стало исключением. На вчерашнем бельевом шоу бренда Рианны Fenty & Savage Шейк вышла в убийственно сексуальном образе.

Ирина Шейк пришла на шоу Рианны в прозрачной юбке
Фото: Super.ruSuper.ru

Супермодель облачилась в корсет и прозрачную мини-юбку. Спокойно: белье под ней было — Fenty & Savage, собственно. Визажисты тоже постарались на славу: черные стрелки плюс хайлайтер, и вуаля — мегасексуальный образ готов. Остальных моделей шоу мы не видели, но уверены на 100%: наша Ирина затмила абсолютно всех!

Super.ru

На фоне сумасшедшей популярности Шейк в мире моды и звездных кругах не утихают и разговоры о ее личной жизни. В последнее время модель все чаще видят в компании бывшего возлюбленного и отца их общей дочери Леи, голливудского актера Брэдли Купера. То они отдыхают на Багамах и постят счастливые фотки, то гуляют по улицам Нью-Йорка, а недавно и вовсе засветились на одной из вечеринок. Но, как бы активно не сводили их поклонники, пока официального подтверждения звездного реюниона нет. Ждем-с!

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