56-летняя Кроуфорд снялась в платье с разрезом

Супермодель Синди Кроуфорд устроила фотосессию в бельевом платье с разрезом до бедра из коллекции одежды своей дочери Кайи Гербер. Снимками она поделилась в социальных сетях.

56-летняя модель снялась в белоснежном платье-комбинации с разрезом до бедра и укороченном свитере. Фотосессия прошла в коридоре одного из отелей. Перед камерой Синди Кроуфорд позировала босиком, с распущенными волосами и без макияжа. К серии снимков она добавила: «Нечасто удается носить одежду дочери. Спасибо Кайи Гербер за то, что поделилась со мной нарядами из коллаборации с Zara».