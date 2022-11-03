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2 часа назад

56-летняя Синди Кроуфорд снялась в платье с разрезом из коллекции одежды дочери

Газета.Ru

Супермодель Синди Кроуфорд устроила фотосессию в бельевом платье с разрезом до бедра из коллекции одежды своей дочери Кайи Гербер. Снимками она поделилась в социальных сетях.

56-летняя Кроуфорд снялась в платье с разрезом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

56-летняя модель снялась в белоснежном платье-комбинации с разрезом до бедра и укороченном свитере. Фотосессия прошла в коридоре одного из отелей. Перед камерой Синди Кроуфорд позировала босиком, с распущенными волосами и без макияжа. К серии снимков она добавила: «Нечасто удается носить одежду дочери. Спасибо Кайи Гербер за то, что поделилась со мной нарядами из коллаборации с Zara».

4 октября в продажу поступила новая коллекция Zara, созданная совместно с моделью Кайей Гербер. В коллекции представлены кожаные тренчи, мини-юбки, юбки-карандаши с разрезом до бедра, топы-стринги и однотонные костюмы, вдохновленные модой 90-х годов — отсылка к пику карьеры ее матери Синди Кроуфорд.

Ранее сообщалось, что 56-летняя Синди Кроуфорд снялась в кружевном нижнем белье для обложки глянца.

Звёзды,Синди Кроуфорд,
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