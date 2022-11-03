56-летняя Кроуфорд снялась в платье с разрезом

Супермодель Синди Кроуфорд устроила фотосессию в бельевом платье с разрезом до бедра из коллекции одежды своей дочери Кайи Гербер. Снимками она поделилась в социальных сетях.
56-летняя модель снялась в белоснежном платье-комбинации с разрезом до бедра и укороченном свитере. Фотосессия прошла в коридоре одного из отелей. Перед камерой Синди Кроуфорд позировала босиком, с распущенными волосами и без макияжа. К серии снимков она добавила: «Нечасто удается носить одежду дочери. Спасибо Кайи Гербер за то, что поделилась со мной нарядами из коллаборации с Zara».
4 октября в продажу поступила новая коллекция Zara, созданная совместно с моделью Кайей Гербер. В коллекции представлены кожаные тренчи, мини-юбки, юбки-карандаши с разрезом до бедра, топы-стринги и однотонные костюмы, вдохновленные модой 90-х годов — отсылка к пику карьеры ее матери Синди Кроуфорд.
Ранее сообщалось, что 56-летняя Синди Кроуфорд снялась в кружевном нижнем белье для обложки глянца.