Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, модель и бизнесвумен Анастасия Решетова оправдалась за лишний вес и «огромные губы» в интервью Надежде Стрелец. На эту тему она высказалась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Несколько дней назад на YouTube-канале Надежды Стрелец вышло видеоинтервью с Анастасией Решетовой, которое вызвало ажиотаж в социальных сетях. Предметом для повсеместных обсуждений стали не только высказывания модели о заработке, принятии ислама и материнстве, но и ее внешний вид. В частности, один из подписчиков Анастасии написал ей о том, что она хорошо выглядела в кадре, но ее губы показались ему чересчур пухлыми.

Решетова ответила, что с момента съемок прошло больше двух месяцев, и за это время она похудела, уменьшила губы, сменила стрижку и цвет волос.

«Мы снимали это в конце августа. Сейчас я в гораздо меньшем весе. Хорошо, что я имела возможность посмотреть на себя со стороны. Как раз на днях попросила своего косметолога убрать эти огромные губы. Так гораздо лучше, на мой взгляд. Также вернула натуральную длину волос и цвет. Нет ничего прекраснее, чем природные данные», — объяснила она.

Решетова подчеркнула, что не делала инъекции филлерами в скулы, а губы уменьшала дважды. «Вот уже второй раз делаю препарат для удаления геля из губ, потому что в один момент поняла, что зашла за черту натуральности. Я не нахожу обколотые филлерами молодые лица красивыми», — добавила она.