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2 часа назад

76-летнюю Шер заметили на свидании с парнем вдвое моложе ее

Super.ru

«Мужчин у меня было чуть меньше, чем у Клеопатры», –– признавалась 76-летняя Шер в эфире шоу Дэвида Леттермана. В официальном браке певица была дважды, а вот любовников сосчитать не смогла.

76-летнюю Шер заметили на свидании с парнем вдвое моложе ее
Фото: Super.ruSuper.ru

Плюс один в копилочку: вчера звезду заметили с 36-летним продюсером Александром Эдвардсом. Держась за руки, они отправились на ужин в ресторан Craig's в Западном Голливуде в Калифорнии. Парный лук тоже подобрали, все как полагается в конфетно-букетный период. Оба были одеты в черное, как настоящие мистер и миссис Смит.

О новом спутнике певицы известно лишь то, что когда-то он встречался с американской актрисой Эмбер Роуз, экс-супруга публично обвиняла его в изменах. Вину продюсер признал. У пары остался общий трехлетний сын.

Проходная ли это интрижка, одному богу известно. Но за Шер переживать нечего: она повидала за свои годы многое и вряд ли чему-то удивится.

Звёзды,Дэвид Леттерман,
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