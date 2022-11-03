76-летнюю Шер заметили на свидании с парнем вдвое моложе ее

«Мужчин у меня было чуть меньше, чем у Клеопатры», –– признавалась 76-летняя Шер в эфире шоу Дэвида Леттермана. В официальном браке певица была дважды, а вот любовников сосчитать не смогла.

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Плюс один в копилочку: вчера звезду заметили с 36-летним продюсером Александром Эдвардсом. Держась за руки, они отправились на ужин в ресторан Craig's в Западном Голливуде в Калифорнии. Парный лук тоже подобрали, все как полагается в конфетно-букетный период. Оба были одеты в черное, как настоящие мистер и миссис Смит.

О новом спутнике певицы известно лишь то, что когда-то он встречался с американской актрисой Эмбер Роуз, экс-супруга публично обвиняла его в изменах. Вину продюсер признал. У пары остался общий трехлетний сын.