Кардашьян рассказала, как влезала в платье Мэрилин Монро

Ким Кардашьян рассказала, как искала знаменитое «голое» платье Мэрилин Монро для Met Gala в этом году, и почему ей не хотели его давать. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Своими переживаниями по поводу трудностей, связанных с платьем Мэрилин Монро, она поделилась в эфире реалити-шоу «Кардашьяны» стримингового сервиса Hulu, где показали процесс подготовки к Met Gala весной этого года.

Видео дня

В передаче Кардашьян призналась, что идея надеть на Бал института костюма платье Мэрилин Монро, в котором актриса исполняла песню «С днем рождения, господин президент» Джону Кеннеди, пришла ей, когда она задалась целью затмить свой же собственный наряд на этом мероприятии от 2022 года, когда она вышла в глухом костюме Balenciaga с закрытым черной маской лицом. Об этих своих планах она рассказала стилисту Карлосу Назарио.

«У меня появилась эта мысль, и я такая — а что может быть более американским, чем Мэрилин Монро?» — рассказала Кардашьян.

По ее словам, тогда она начала искать место, где находится это платье сейчас, и обратилась в аукционный дом Julien's Auctions, который ранее его продавал. Выяснилось, что в 2016 году наряд приобрел музей Ripley's Believe It Or Not, и обратилась туда.

В том же эпизоде реалити-шоу показано, что сначала Ким Кардашьян попыталась примерить копию платья.

«Если оно не подойдет, я даже не смогу попытаться надеть оригинал», — сказала она.

Звезда добавила, что считает себя человеком, способным «влезть во что угодно».

Копия платья ей подошла, однако Ким Кардашьян посоветовали надеть самые высокие свои туфли, поскольку Мэрилин Монро была ростом выше нее. Однако оригинал оказался гораздо меньше по размеру.

«Когда я попыталась его надеть, оно не натягивалось на бедра, и я была в отчаянии», — пожаловалась Кардашьян.

По этом причине звезде не захотели дать платье Мэрилин Монро, но Ким Карашьян настолько хотела выйти на Met Gala именно в нем, что начала худеть при помощи строжайшей диеты и усердных тренировок. После того она снова потребовала возможности примерить платье, и музей согласился на это, только после звонка матери звезды, Крис Дженнер.