Селена Гомес "выгуляла" платье за 140 тысяч рублей

Американская певица и актриса Селена Гомес появилась на публике в шелковом платье стоимостью 140 тыс. руб. Об этом сообщает издание Daily Mail.
В минувшую среду, 2 ноября, Селена Гомес представила свой документальный фильм «Мой разум и я» в рамках фестиваля AFI Fest 2022 в Китайском театре TCL в Лос-Анджелесе. Для премьеры Гомес выбрала фиолетовое шелковое платье Rodarte на одно плечо стоимостью £2002,84 (140 тыс. руб.). Его дополнили длинные висячие серьги с разноцветными драгоценными камнями, мерцающий клатч-ридикюль и остроносые туфли на шпильке. Волосы Селены были собраны в пучок, а в макияже использована техника smoky eyes.
В документальном фильме Селена Гомес откровенно рассказала о психологических проблемах, которые мучали ее на протяжении шести лет, а также о биполярном расстройстве и волчанке.