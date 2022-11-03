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1 час назад

Селена Гомес "выгуляла" шелковое платье за 140 тысяч рублей

Газета.Ru

Американская певица и актриса Селена Гомес появилась на публике в шелковом платье стоимостью 140 тыс. руб. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Селена Гомес "выгуляла" платье за 140 тысяч рублей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В минувшую среду, 2 ноября, Селена Гомес представила свой документальный фильм «Мой разум и я» в рамках фестиваля AFI Fest 2022 в Китайском театре TCL в Лос-Анджелесе. Для премьеры Гомес выбрала фиолетовое шелковое платье Rodarte на одно плечо стоимостью £2002,84 (140 тыс. руб.). Его дополнили длинные висячие серьги с разноцветными драгоценными камнями, мерцающий клатч-ридикюль и остроносые туфли на шпильке. Волосы Селены были собраны в пучок, а в макияже использована техника smoky eyes.

В документальном фильме Селена Гомес откровенно рассказала о психологических проблемах, которые мучали ее на протяжении шести лет, а также о биполярном расстройстве и волчанке.

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