Киркоров обругал матом Боню

«Как у нее ничего не получится, как бы она ни старалась, стриглась, дреды накладывала. Ничего у нее не выйдет, жалко девчушку. Хотя, а чего там жалеть. Она удивляется, почему она не стала звездой, а ты на рожу-то свою смотрела в зеркало? Ты себя-то видела, уродина?» — заявил артист со сцены во время своего концерта в Ташкенте.