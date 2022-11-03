Дженнифер Энистон намеревается отсудить у Брэда Питта $100 млн

«Дело не только в деньгах, это вопрос принципа. Дженнифер была соавтором и основателем Plan B. И хотя технически проект был передан Брэду, она [Энистон] не получила того, что заслужила, хотя создавала компанию с нуля», — рассказал близкий к окружению актрисы источник.