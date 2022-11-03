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1 час назад

Дженнифер Энистон намеревается отсудить у Брэда Питта $100 млн

Газета.Ru

Актриса Дженнифер Энистон намеревается подать в суд на своего бывшего супруга Брэда Питта и получить компенсацию в размере $100 млн, сообщает Marca.

Дженнифер Энистон намеревается отсудить у Брэда Питта $100 млн
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Иск связан с продюсерской компанией Plan B Entertainment, которую супруги основали в 2001 году. После развода в 2005 году Брэд Питт стал единоличным владельцем организации. По данным СМИ, сейчас актер собирается продать компанию, Энистон, в свою очередь, заявила о своих правах на эти деньги.

«Дело не только в деньгах, это вопрос принципа. Дженнифер была соавтором и основателем Plan B. И хотя технически проект был передан Брэду, она [Энистон] не получила того, что заслужила, хотя создавала компанию с нуля», — рассказал близкий к окружению актрисы источник.

Звёзды,Брэд Питт,Дженнифер Энистон,
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