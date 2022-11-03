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1 час назад

Дрейк признался, что ежедневно смотрит порно и встречается с пятью девушками одновременно

Газета.Ru

Рэпер Дрейк заявил, что ежедневно смотрит порно и встречается с пятью девушками одновременно. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Дрейк признался, что ежедневно смотрит порно
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Дрейк стал гостем шоу Говарда Стерна. В беседе с радиоведущим рэпер признался, что смотрит фильмы для взрослых каждый день.

«Это то, что настраивает меня на работу», — объяснил он, подчеркнув, что считает порноактрис суперзвездами.

На вопрос Говарда Стерна о том, сможет ли он связать себя узами брака, Дрейк ответил утвердительно. «Я уверен, что смог бы, ты знаешь. Мне кажется, что в конце концов, когда все будет сказано и сделано, и эта зависимость от работы, успеха и движения вперед закончится, нам всем понадобится что-то настоящее. Надеюсь, еще не поздно», — рассуждал рэпер.

В то же время Дрейк рассказал, что встречается сразу с несколькими девушками одновременно.

«Прямо сейчас я чувствую, что у меня появляется привычка встречаться с четырьмя или пятью женщинами», — добавил он.

36-летний Дрейк ни разу не был женат. У рэпера есть 5-летний сын Адонис от французской порноактрисы Софи Брюссо, известной как Рози Дивайн.

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