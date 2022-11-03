Сын Александра Маршала спровоцировал слух о романе с Mia Boyka

Рэпер Артем Миньков спровоцировал слухи о романе с молодой артисткой Марией Бойко, известной под псевдонимом Mia Boyka. Исполнитель намекнул на отношения с певицей в социальных сетях.

Миньков поделился совместным фото музыкантки и его отца Александра Маршала, подписав снимок как «знакомство со свекром». После публикации фанаты предположили, что рэпер и певица встречаются. На данный момент Бойко не подтвердила слухи о романе. На вопросы об имени предполагаемого ухажера артистка спросила: «А с чего вы взяли, что я влюблена?».