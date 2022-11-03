"Идиот": Рустам Солнцев заподозрил Витаса в алкоголизме

Шоумен Рустам Солнцев в беседе с Teleprogramma.pro назвал распылившего перцовый баллончик в караоке певца Витаса «идиотом».
«Идиот! Этот певец когда-то бегал изображал из себя мальчика с жабрами, а теперь вырос, и все, что ему остается, — это напоминать людям, что он — это он, распыляя им в лицо газовые баллончики», — высказался Солнцев.
Солнцев предположил, что поступок Витаса обусловлен его пристрастию к спиртным напиткам. По мнению экс-звезды «Дома-2», певцу вообще не стоит «притрагиваться к алкашке».