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1 час назад

Рустам Солнцев заподозрил Витаса в алкоголизме после потасовки в караоке

Газета.Ru

Шоумен Рустам Солнцев в беседе с Teleprogramma.pro назвал распылившего перцовый баллончик в караоке певца Витаса «идиотом».

"Идиот": Рустам Солнцев заподозрил Витаса в алкоголизме
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Идиот! Этот певец когда-то бегал изображал из себя мальчика с жабрами, а теперь вырос, и все, что ему остается, — это напоминать людям, что он — это он, распыляя им в лицо газовые баллончики», — высказался Солнцев.

Солнцев предположил, что поступок Витаса обусловлен его пристрастию к спиртным напиткам. По мнению экс-звезды «Дома-2», певцу вообще не стоит «притрагиваться к алкашке».

Звёзды,Рустам Солнцев,
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