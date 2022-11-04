Телеведущая Ксения Бородина посетила в Грузии могилу своего отца

Экс-телеведущая «Дома-2» Ксения Бородина рассказала о том, что в Грузии посетила могилу своего отца. Архивные фото отца и рассказ о его жизни она опубликовала в своих социальных сетях.

Фото: Runews24.ru Runews24.ru

По словам телеведущей, ее отец родился и умер в Тбилиси, несмотря на то, что долгое время жил в Москве. Она также отметила, что многеи задавались вопросом, грузин ли ее папа. Бородина рассказала подписчикам, что ее отец был езид.

Телеведущая рассказала, что последние годы, после того, как узнал о своем заболевании, отец решил провести на родине. Бородина поделилась, что умер он в возрасте 78 лет в 2018 году.