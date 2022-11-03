МакSим ждет третьего ребенка

Чудом выжившая в пандемию певица МакSим снова на сцене. В прошлом году девушка несколько дней провела в коме, а за ее судьбой следила чуть ли не вся страна.
Сейчас гастроли, выступления вернулись в обычный график и в свободное время звезда радует поклонников красивыми фото в социальных сетях.
Недавно в интернете появились слухи о том, что Марина вновь беременна. Напомним, что у обладательницы «Золотого граммофона» уже есть две дочки - Александра и Мария.
В прошлый раз разговоры о беременности звезды оказались сплетнями. Тогда менеджеры певиц выступили с резким опровержением информации, заявив, что животик МакSим округлился из-за набора веса.