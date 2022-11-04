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2 часа назад

Светлана Бондарчук призналась, что почувствовала, впервые увидев Федора после развода

runews24.ru

Она рассказала, что тяжело переживала развод с режиссером.

Что пережила Бондарчук, впервые увидев Федора после развода
Фото: runews24.rurunews24.ru

Светлана Бондарчук призналась, что все еще что-то чувствовала к своему экс-супругу режиссеру Федору Бондарчуку, впервые увидев его после развода.

В интервью для шоу «Ответ Вероники» она заявила, что у людей, незлобных и воспитанных, эмоции могут долго оставаться, а любая встреча с важным для тебя человеком вызовет отклик в душе. Она уточнила, что это касается и близких друзей, не только бывших возлюбленных.

«Когда эмоция уходит насовсем, наверное, это грустно», — размышляет Светлана.

Что касается ощущений от первой встречи с Федором после развода, то модель поделилась, что для нее это испытание было непростым, ведь развод дался ей тяжело.

«Сложное испытание. Особенно, когда вы светские люди. Ты общий, не принадлежишь сам себе», — говорит телеведущая.

Напомним, что одна из самых крепких пар отечественного шоу-биза мирно разошлась шесть лет назад. У них в браке родилось двое детей: Сергей и Варвара. Светлана вышла второй раз замуж за российского бизнесмена и дизайнера Сергея Харченко. Федор Бондарчук же счастлив в браке с актрисой театра и кино Паулиной Андреевой, которая не так давно родила ему ребенка.

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