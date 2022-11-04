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49 минут назад

Работница отеля назвала истинную причину развода Ильи Авербуха

Passion.ru

Стали известны интимные подробности развода фигуриста Ильи Авербуха с Ириной Лобачевой. Пара официально была вместе с 1995 по 2007 годы, однако нелады в семье возникли задолго до развода.

Названа истинная причина развода Ильи Авербуха
Фото: Passion.ruPassion.ru

Супруги никогда не разглашали, что за непримиримые разногласия привели к распаду союза. Однако истинную причину развода назвала работница отеля, в котором останавливалась семья.

По ее словам, за два года до развода супруги не спали вместе. Это было время после рождения их сына.

Выяснилось, что супруги находились в разных номерах и посещали ресторан в гостинице по отдельности. «Ну что можно подумать об отношениях мужа и жены…», - размышляет сотрудница, попросившая не называть имени.

Она вспоминает Ирину как «импульсивную» и «резковатую», об Авербухе говорит как о «более спокойном» человеке. По мнению собеседницы, инициатором развода была Лобачева.

С 2020 года Авербух находится в браке с актрисой Лизой Арзамасовой, которая гораздо младше его. У пары растет сын. Старшему ребенку Авербуха, Мартину, 18 лет.

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