Названа истинная причина развода Ильи Авербуха

Стали известны интимные подробности развода фигуриста Ильи Авербуха с Ириной Лобачевой. Пара официально была вместе с 1995 по 2007 годы, однако нелады в семье возникли задолго до развода.

Фото: Passion.ru Passion.ru

Супруги никогда не разглашали, что за непримиримые разногласия привели к распаду союза. Однако истинную причину развода назвала работница отеля, в котором останавливалась семья.

По ее словам, за два года до развода супруги не спали вместе. Это было время после рождения их сына.

Выяснилось, что супруги находились в разных номерах и посещали ресторан в гостинице по отдельности. «Ну что можно подумать об отношениях мужа и жены…», - размышляет сотрудница, попросившая не называть имени.

Она вспоминает Ирину как «импульсивную» и «резковатую», об Авербухе говорит как о «более спокойном» человеке. По мнению собеседницы, инициатором развода была Лобачева.