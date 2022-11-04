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2 часа назад

Украшения Кейт Миддлтон стоят как чашка кофе

Super.ru

Думали, что королевские особы расхаживают только в бриллиантах и золоте? Не тут-то было! На днях Кейт Миддлтон и принц Уильям совершили рабочую поездку в Скарборо. Лук принцессы Уэльской был, как всегда, на высоте: она выбрала полностью бежевый образ от Max&Co, дополнила его сумкой от DeMellier и туфлями Ralph Lauren Celia. Но был в этом образе один секрет: любопытные поклонники заметили, что на Кейт серьги от бюджетного бренда Accessorize, которые стоят всего 6 долларов (чуть больше 360 рублей). Об этом сообщает People.

Сколько стоят украшения Кейт Миддлтон
Фото: Super.ruSuper.ru

Издание пишет, что Миддлтон не первый раз выходит в них в свет: серьги были с ней во время визита в Ирландию в 2020 году и на регби в 2022 году. Журналисты отмечают, что Кейт уважает бережливость покойной королевы и, как и Елизавета II, носит некоторые наряды и аксессуары по несколько раз. Но если такое отношение к вещам Кейт поклонникам знакомо, то ее выбор в пользу бюджетных украшений публику приятно удивил. Обычно королевские особы надевают ювелирные украшения, причем с историей.

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