Пластический хирург раскрыл правду об операциях Бузовой

Пластический хирург Александр Вдовин рассказал об операциях певицы Ольги Бузовой, которая заявляет, что не меняла свою внешность. Врач насчитал по меньшей мере три хирургических вмешательства на лице артистки.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Пластический хирург Александр Вдовин засомневался в натуральности внешности певицы Ольги Бузовой. Врач отметил, что с момента появления селебрити в проекте «Дом-2» ее нос заметно изменился.

Вдовин уточнил, что стоимость ринопластики начинается с 250 тысяч рублей.

Эксперт отметил, что щеки и скулы артистки тоже подверглись изменениям. Сначала Бузова якобы скорректировала слизистую, а после была проведена аугментация филерами.