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11 минут назад

Пластический хирург раскрыл правду об операциях Бузовой

РИА "ФедералПресс"

Пластический хирург Александр Вдовин рассказал об операциях певицы Ольги Бузовой, которая заявляет, что не меняла свою внешность. Врач насчитал по меньшей мере три хирургических вмешательства на лице артистки.

Пластический хирург раскрыл правду об операциях Бузовой
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Пластический хирург Александр Вдовин засомневался в натуральности внешности певицы Ольги Бузовой. Врач отметил, что с момента появления селебрити в проекте «Дом-2» ее нос заметно изменился.

Вдовин уточнил, что стоимость ринопластики начинается с 250 тысяч рублей.

Эксперт отметил, что щеки и скулы артистки тоже подверглись изменениям. Сначала Бузова якобы скорректировала слизистую, а после была проведена аугментация филерами.

Также Вдовин заметил и впадины под скулами Ольги Бузовой. Они, по словам врача, говорят о том, что певица удаляла комки Биша. Пластический хирург уточнил, что, вероятно, артистка прибегает и к регулярному увеличению губ, пишет «РЕН ТВ».

Звёзды,Александр Вдовин,
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