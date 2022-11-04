Коваль призналась, был ли у нее интим с Элджеем

Не секрет, что Анастасия Ивлеева и Элджей развелись год назад. Парочка призналась, что у ним пропало чувство любви, осталась только привязка. Теледива уверяет, что к музыканту стал для нее больше, как брат, нежели партнер. Однако на днях в Сети появилась новая версия, почему расстались артисты.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Под прицелом оказалась Юлия Коваль. Девушку обвиняют в том, что она совратила мужа подруги. Молчать Коваль не стала и ответила всем, был ли у нее секс с Элджеем. Девушка лишь посмеялась над слухами.

«Дым без огня бывает. Я не понимаю, кому в голову могло прийти, что Леха сказал: «А что, Настюхи дома нет? Давай, Юлек, заскакивай, запрыгивай!» — сказала Юля в шоу «ДаДа-НетНет».