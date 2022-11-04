Звезда «Дома-2» вышла в свет с новорожденными близнецами

Ефременкова и ее возлюбленный Мондезир Свет-Амур 22 сентября стали родителями. Мальчики-близнецы появились на свет раньше положенного срока, поэтому звезда провела в больнице ровно месяц. Семейство только недавно впервые вышло в свет в полном составе. Знаменитость посетила торговый центр вместе с детьми. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.