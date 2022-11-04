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1 час назад

Звезда «Дома-2» Ефременкова впервые вышла в свет с новорожденными близнецами

Слово и Дело

Бывшая участница проекта «Дом-2» на канале ТНТ Юлия Ефременкова сообщила о своем первом выходе в свет с новорожденными детьми.

Звезда «Дома-2» вышла в свет с новорожденными близнецами
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Ефременкова и ее возлюбленный Мондезир Свет-Амур 22 сентября стали родителями. Мальчики-близнецы появились на свет раньше положенного срока, поэтому звезда провела в больнице ровно месяц. Семейство только недавно впервые вышло в свет в полном составе. Знаменитость посетила торговый центр вместе с детьми. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.

«Между прочим, это первая прогулка малышей в общественном месте», – поделилась звезда «Дома-2».

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