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23 минуты назад

Эмбер Херд удалила аккаунт в Twitter после покупки соцсети Маском

Lenta.ruиещё 1

Актриса Эмбер Херд удалила аккаунт в Twitter после того, как соцсеть приобрел предприниматель Илон Маск, с которым она состояла в отношениях. На то, что профиль Херд стал недоступен, обратило внимание издание People.

Эмбер Херд удалила аккаунт в Twitter после покупки соцсети Маском
Фото: Lenta.ruLenta.ru

При попытке зайти на страницу актрисы в Twitter пользователя видят уведомление о том, что аккаунта @realamberheard больше не существует. Когда именно Херд удалила профиль и связано ли это решение с приобретением соцсети ее экс-бойфрендом, неизвестно, уточняет издание.

По данным исследовательской компании Bot Sentinel, с 27 октября по 1 ноября аккаунты в Twitter удалили примерно 877 тысяч человек. Действие еще 497 тысяч профилей было приостановлено. В Bot Sentinel связали это с недовольством пользователей тем, что Маск стал владельцем соцсети.

Маск закрыл сделку по покупке Twitter в конце октября. Предприниматель лично возглавил соцсеть и распустил совет директоров компании. Он также решил уволить около половины сотрудников компании. Кроме того, миллиардер планирует отказаться от пожизненной блокировки аккаунтов и сделать некоторые функции Twitter, в том числе верификацию, платными.

Маск и Херд состояли в отношениях в 2017 году, их роман продлился около года. В 2020 году во время судебных разбирательств бывший муж Херд Джонни Депп, с которым она состояла в браке с февраля 2015 по май 2016 года заявил, что актриса спустя месяц после свадьбы начала изменять ему с Маском.

Звёзды,Илон Маск,Джонни Депп,
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