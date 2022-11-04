Эмбер Херд удалила аккаунт в Twitter после покупки соцсети Маском

Актриса Эмбер Херд удалила аккаунт в Twitter после того, как соцсеть приобрел предприниматель Илон Маск, с которым она состояла в отношениях. На то, что профиль Херд стал недоступен, обратило внимание издание People.

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При попытке зайти на страницу актрисы в Twitter пользователя видят уведомление о том, что аккаунта @realamberheard больше не существует. Когда именно Херд удалила профиль и связано ли это решение с приобретением соцсети ее экс-бойфрендом, неизвестно, уточняет издание.

По данным исследовательской компании Bot Sentinel, с 27 октября по 1 ноября аккаунты в Twitter удалили примерно 877 тысяч человек. Действие еще 497 тысяч профилей было приостановлено. В Bot Sentinel связали это с недовольством пользователей тем, что Маск стал владельцем соцсети.

Маск закрыл сделку по покупке Twitter в конце октября. Предприниматель лично возглавил соцсеть и распустил совет директоров компании. Он также решил уволить около половины сотрудников компании. Кроме того, миллиардер планирует отказаться от пожизненной блокировки аккаунтов и сделать некоторые функции Twitter, в том числе верификацию, платными.