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1 час назад

Милла Йовович трогательно поздравила свою первую дочь с 15-летием

Слово и Дело

Американская актриса и модель Милла Йовович написала поздравление своей дочери Эвер Андерсон. Девочке 3 ноября исполнилось 15 лет.

Милла Йовович трогательно поздравила свою первую дочь с 15-летием
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Звезда «Обители зла» трогательно поздравила наследницу. Она написала множество теплых слов о своем первом ребенке. Актриса призналась, что гордится Андерсон.

«Я искренне восхищаюсь твоими упорством и силой. Я знаю, как трудно совмещать работу и учебу, особенно для тех, кто требует от себя совершенства, как ты. Я, действительно, каждый день поражаюсь твоей неутомимой настойчивостью, даже когда все кажется таким непреодолимым. Я так люблю тебя, Эвер», — поделилась Йовович в социальных сетях.

Девочка в 2016 году впервые появилась на обложке глянцевого журнала, снявшись вместе с матерью. В тот же год вышла лента «Обитель зла: Последняя глава», в которой дочь актрисы сыграла молодую героиню Скарлетт Йоханссон.

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