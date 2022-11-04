Милла Йовович трогательно поздравила свою первую дочь с 15-летием

Американская актриса и модель Милла Йовович написала поздравление своей дочери Эвер Андерсон. Девочке 3 ноября исполнилось 15 лет.
Звезда «Обители зла» трогательно поздравила наследницу. Она написала множество теплых слов о своем первом ребенке. Актриса призналась, что гордится Андерсон.
«Я искренне восхищаюсь твоими упорством и силой. Я знаю, как трудно совмещать работу и учебу, особенно для тех, кто требует от себя совершенства, как ты. Я, действительно, каждый день поражаюсь твоей неутомимой настойчивостью, даже когда все кажется таким непреодолимым. Я так люблю тебя, Эвер», — поделилась Йовович в социальных сетях.
Девочка в 2016 году впервые появилась на обложке глянцевого журнала, снявшись вместе с матерью. В тот же год вышла лента «Обитель зла: Последняя глава», в которой дочь актрисы сыграла молодую героиню Скарлетт Йоханссон.