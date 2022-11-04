Милла Йовович трогательно поздравила свою первую дочь с 15-летием

«Я искренне восхищаюсь твоими упорством и силой. Я знаю, как трудно совмещать работу и учебу, особенно для тех, кто требует от себя совершенства, как ты. Я, действительно, каждый день поражаюсь твоей неутомимой настойчивостью, даже когда все кажется таким непреодолимым. Я так люблю тебя, Эвер», — поделилась Йовович в социальных сетях.