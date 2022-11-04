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1 час назад

Селена Гомес рассказала о последствиях своей болезни: она не сможет иметь детей и пыталась покончить с собой

Super.ruиещё 1

Селена Гомес дала интервью Rolling Stone. Изданию крупно повезло: оно смогло вывести певицу на откровенный разговор. Девушка впервые поделилась некоторыми подробностями своей жизни с биполярным расстройством. Селена рассказала журналистам, что в периоды обострения ее часто посещали суицидальные мысли и ей пришлось четыре раза лежать в лечебных центрах.

Селена Гомес рассказала о болезни: она не сможет иметь детей и пыталась покончить с собой
Фото: Super.ruSuper.ru

По словам Гомес, в самые мрачные времена она рассуждала так: «Мир был бы лучше, если бы меня в нем не было». Артистка рассказала, как переживала выход из маниакальной фазы: наступали дни, когда ей безумно хотелось купить всем своим близким и знакомым по машине, после чего она впадала в депрессию и уже не могла из нее выбраться.

Немало трудностей повидала Селена на своем веку: биполярное расстройство, волчанка, а в 2017 году она перенесла пересадку почки. На фоне своих недугов девушка принимает много лекарств, и два из них (как раз психотропные препараты), по словам исполнительницы, могут помешать ей забеременеть и выносить детей самостоятельно. Тем не менее Селена заявила, что очень хочет детей и они у нее непременно будут.

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