Выйти замуж за «отца»: психолог рассказала правду об отношениях Венсана Касселя и Тины Кунаки

Их называют одной из самых красивых пар современности. Тина — жгучая кудрявая красотка, которая покоряет безупречным стилем и нетривиальной внешностью. Венсан — ветреный француз, который как хорошее вино, с возрастом становится только лучше. Оба они такие горячие, а встретились в морозной Москве, чтобы больше не расставаться. Психолог, наставник экспертов по продажам и личному бренду Гузель Сафина разобрала, почему Тина и Венсан притянули друг друга и сделала прогноз долгосрочности их союза.

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Гузель Сафина, @guzel.safina Психолог, наставник экспертов по продажам и личному бренду

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Тина Кунаки: выйти замуж за «отца»

Первое, что бросается в глаза при взгляде на эту пару — это, конечно же, разница в возрасте. С точки зрения психологии такой большой разрыв говорит о том, что один из партнеров видит во втором фигуру родителя. В одном из интервью Тина призналась, что ее родители — идеал для нее. Они вместе уже более 25 лет, и девушка во многом равняется на них. По факту Тина просто повторяет родительский сценарий в своих отношениях с Касселем. «Познакомившись с Венсаном, я сразу поняла: «Это он! Моя судьба!» — признается девушка. А если честно, она подсознательно увидела в нем своего отца.

Куники избалована любовью своих родителей в хорошем смысле этого слова. Существует такая категория девочек, которых воспитывают как принцесс, и они в последующем проецируют свои ожидания на мужчину. Ждут от партнера безоговорочного восхищения и восхваления. Венсан с радостью оправдывает ее ожидания.

Можно также предположить, что в семье у Тины был культ отца: она возвышает его и бессознательно представляет в качестве своего мужчины. Неосознанно она играет роль жены своего собственного родителя и никак не может с ним «развестись». Поэтому и в мужья Куники выбрала Касселя, который старше ее на десятилетия.

Венсан Кассель: «отцовство», которое он проживает по-новому

У Венсана Касселя есть подсознательная потребность в заботе о ком-то. В Тине он разглядел образ дочери. Так вышло, что с первой женой — легендарной Моникой Беллуччи они жили гостевым браком. Именно поэтому своих дочерей Деву и Леони он видел периодически и не смог полноценно поучаствовать в их жизни. После развода с актрисой количество общения с ними, скорее всего, уменьшилось. Кроме того, девочки давно выросли, а отцовский потенциал так и остался не истраченным. Нереализованную отцовскую миссию Венсан перенес в свой брак с Тиной.

Прогноз: «вместе и навсегда» — это про них?

Несмотря на все особенности данного брака и психологическую подоплеку, между Венсаном и Тиной царит гармония и любовь. Хотя их брак и построен на базе прошлых семейных сценариев, прогноз, однозначно, позитивный. Эта пара имеет все шансы прожить вместе долгие годы и даже состариться вместе.