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37 минут назад

Канье Уэст на месяц отказался от разговоров и секса

Lenta.ru

Американский рэпер Канье Уэст заявил, что решил на месяц оказаться от разговоров с людьми, алкоголя и секса. Об этом он сообщил в Twitter.

Канье Уэст на месяц отказался от разговоров и секса
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Рэпер опубликовал запись о том, что решил провести 30-дневное очищение. «Словесное воздержание, никакого алкоголя, никаких фильмов для взрослых, никаких половых актов», — перечислил ограничения Уэст.

Музыкант принял решение после того, как в октябре опубликовал в соцсетях пост, в котором назвал движение Black Lives Matter аферой. Уэст также показал скриншот переписки с рэпером Пи Дидди, в котором обвинял последнего в том, что им якобы управляют евреи.

Вскоре после скандальных высказываний рэпера стало известно, что немецкий производитель Adidas планирует прекратить сотрудничество с ним. Работу с артистом также прекратили бренды Gap и Balenciaga. Уэст лишился статуса миллиардера.

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