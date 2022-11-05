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11 часов назад

Популярная артистка поделилась воспоминаниями о бытовом расизме

Мослента

Воспоминаниями о бытовом расизме поделилась с «Мослентой» участница одного из сезонов проекта «X-Фактор», экс-солистка дуэта «Мальбэк и Сюзанна» певица Сюзанна. Атаки окружающих были связаны с ее необычной внешностью.

Сюзанна поделилась воспоминаниями о бытовом расизме
Фото: МослентаМослента

«В детстве нас с сестрой частенько атаковали как сверстники, так и взрослые. Претензии в основном были к внешности, так как мы не похожи на остальных»,

— рассказала популярная артистка.

Сюзанна объяснила, что их отец имеет эфиопские корни.

«Он темнокожий араб родом из Йемена, который приехал в Россию получать образование. В связи с этим моя кожа получила довольно смуглый оттенок»,

— поделилась она.

Певица вспомнила, как в прошлом другие дети часто кричали ей в спину обидные фразы, однако она не закрывала на это глаза.

«Нас с сестрой обзывали туземцами и говорили, что нам место в Африке. Было очень странно. Я догоняла этих детей и била, я очень злилась»,

— призналась собеседница «Мосленты».

Ранее воспоминаниями о своем детстве в бараке на окраине Москвы поделилась российская певица, рок-музыкант, поэт, литературовед и литературный переводчик Анна Герасимова, известная под псевдонимом Умка.

Звёзды,Анна Герасимова,
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