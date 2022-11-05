Анастасия Решетова избавилась от силикона

"Нет ничего прекраснее, чем природные данные".
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В последнее время в жизни Анастасии Решетовой произошли большие изменения. Экс-подруга Тимати сменила веру (приняла ислам). Теперь Настя решила взяться за свой внешний вид. Решетова всегда любила пышные формы, однако теперь у нее появилась тяга к естественности.
«Как раз на днях я попросила своего косметолога убрать эти огромные губы. Так гораздо лучше на мой взгляд. Также вернула натуральную длину волос и цвет. Нет ничего прекраснее, чем природные данные», — написала модель на своей страничке в социальной сети.
Экс-возлюбленная Тимати призналась, что уже два раза вводила себе препарат для удаления геля из губ, так как поняла, что «зашла за черту натуральности». Решетова рассказала, что «запрет некоторых бьюти-вмешательств «строится вокруг двух причин: если это делается в подражание безнравственным людям, и если улучшение внешнего вида приводит к изменению того, как создал Аллах человека».
Анастасия сообщила, что согласно исламу, макияж и укладка волос разрешены, если в средствах нет харам-ингредиентов. Маникюр и педикюр тоже разрешены. А вот брови выщипывать нельзя. Можно лишь осветлять отдельные волоски. Также по религиозным соображениям модель совсем отказалась от алкоголя. Ранее она уже рассказывала в сториз, что читает мусульманскую литературу — всерьёз изучает Коран.
Оказывается, знаменитость долгое время мечтала стать мусульманкой, но только недавно решилась на это. Некоторые предположили, что после разрыва с Тимати Анастасия завела роман с олигархом-мусульманином. Однако эту версию звезда опровергла. По словам Решетовой, она сейчас ни с кем не состоит в отношениях, а наслаждается одиночеством. С неизвестным избранником, красотка, якобы, рассталась еще летом.