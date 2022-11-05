Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+26° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
1 час назад

Анастасия Решетова избавилась от силикона

New Magazineиещё 1

"Нет ничего прекраснее, чем природные данные".

Анастасия Решетова избавилась от силикона
Фото: New MagazineNew Magazine

Женские платья от UNIQUE FABRIC! Коллекции Осень-Зима 22

В последнее время в жизни Анастасии Решетовой произошли большие изменения. Экс-подруга Тимати сменила веру (приняла ислам). Теперь Настя решила взяться за свой внешний вид. Решетова всегда любила пышные формы, однако теперь у нее появилась тяга к естественности.

«Как раз на днях я попросила своего косметолога убрать эти огромные губы. Так гораздо лучше на мой взгляд. Также вернула натуральную длину волос и цвет. Нет ничего прекраснее, чем природные данные», — написала модель на своей страничке в социальной сети.

Экс-возлюбленная Тимати призналась, что уже два раза вводила себе препарат для удаления геля из губ, так как поняла, что «зашла за черту натуральности». Решетова рассказала, что «запрет некоторых бьюти-вмешательств «строится вокруг двух причин: если это делается в подражание безнравственным людям, и если улучшение внешнего вида приводит к изменению того, как создал Аллах человека».

Анастасия сообщила, что согласно исламу, макияж и укладка волос разрешены, если в средствах нет харам-ингредиентов. Маникюр и педикюр тоже разрешены. А вот брови выщипывать нельзя. Можно лишь осветлять отдельные волоски. Также по религиозным соображениям модель совсем отказалась от алкоголя. Ранее она уже рассказывала в сториз, что читает мусульманскую литературу — всерьёз изучает Коран.

Оказывается, знаменитость долгое время мечтала стать мусульманкой, но только недавно решилась на это. Некоторые предположили, что после разрыва с Тимати Анастасия завела роман с олигархом-мусульманином. Однако эту версию звезда опровергла. По словам Решетовой, она сейчас ни с кем не состоит в отношениях, а наслаждается одиночеством. С неизвестным избранником, красотка, якобы, рассталась еще летом.

Звёзды,Анастасия Решетова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители