Сюзанна раскрыла подробности взаимоотношений с lOWA

«Были люди, с которыми работа пошла сразу и совпадение было стопроцентным. Это, например, Катя IOWA. Она пришла ко мне на студию вместе с мужем, который с порога начал играть на гитаре. Катя, еще даже не успев снять верхнюю одежду, начала что-то напевать. Было ощущение праздника, как будто к тебе в гости пришли лучшие друзья»,