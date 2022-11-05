Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+17° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
1 час назад

Сюзанна раскрыла подробности своих взаимоотношений с lOWA

Мослента

Бывшая участницу музыкального дуэта «Мальбэк и Сюзанна» в беседе с «Мослентой» раскрыла подробности своих взаимоотношений с певицей Катей lOWA. Исполнительница призналась, что они сразу нашли общий язык.

Сюзанна раскрыла подробности взаимоотношений с lOWA
Фото: МослентаМослента

«Были люди, с которыми работа пошла сразу и совпадение было стопроцентным. Это, например, Катя IOWA. Она пришла ко мне на студию вместе с мужем, который с порога начал играть на гитаре. Катя, еще даже не успев снять верхнюю одежду, начала что-то напевать. Было ощущение праздника, как будто к тебе в гости пришли лучшие друзья»,

— поделилась в интервью Сюзанна.

При этом певица отметила, что по-хорошему в творческом плане они успели поконкурировать, но это пошло на пользу. Каждый отдал максимум своих красок и случился классный трек «Пожалуйста», рассказала артистка.

Ранее певица, рок-музыкант, поэт, литературовед и литературный переводчик Анна Герасимова, известная под псевдонимом Умка поделилась воспоминаниями о детстве в бараке на окраине Москвы.

Звёзды,Анна Герасимова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители