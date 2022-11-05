Сафонова пошла по стопам своей героини из «Зимней вишни»

Личная жизнь актрисы Елены Сафоновой не была простой. Она буквально пошла по стопам своей героини из картины «Зимняя вишня».

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Актриса впервые вышла замуж в 20 лет. Ее избранником был актер Виталий Юшков, с которым она познакомилась на съемках. Впоследствии этот брак Сафонова назвала случайным. По ее словам, накануне свадьбы она поняла, что не любит жениха, но отменять церемонию не стала. Они прожили в официальных отношениях шесть лет.

Потом у актрисы был роман с женатым бизнесменом Ваче Мартиросяном, работавшим в Америке. Интрижка закончилась беременностью актрисы. Но создать семью предприниматель и кинодива не смогли, поскольку Мартиросян выбрал жену, пишет StarHit.

Как и у героини «Зимней вишни», в жизни Сафоновой в женихах были иностранцы. Новый поворот в амурных делах произошел, когда артистка познакомилась с французом Самюэлем Лабартом. Они поженились, и у них родился наследник.