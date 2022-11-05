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2 часа назад

Актриса Сафонова пошла по стопам своей героини из «Зимней вишни»

Слово и Делоиещё 1

Личная жизнь актрисы Елены Сафоновой не была простой. Она буквально пошла по стопам своей героини из картины «Зимняя вишня».

Сафонова пошла по стопам своей героини из «Зимней вишни»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Актриса впервые вышла замуж в 20 лет. Ее избранником был актер Виталий Юшков, с которым она познакомилась на съемках. Впоследствии этот брак Сафонова назвала случайным. По ее словам, накануне свадьбы она поняла, что не любит жениха, но отменять церемонию не стала. Они прожили в официальных отношениях шесть лет.

Потом у актрисы был роман с женатым бизнесменом Ваче Мартиросяном, работавшим в Америке. Интрижка закончилась беременностью актрисы. Но создать семью предприниматель и кинодива не смогли, поскольку Мартиросян выбрал жену, пишет StarHit.

Как и у героини «Зимней вишни», в жизни Сафоновой в женихах были иностранцы. Новый поворот в амурных делах произошел, когда артистка познакомилась с французом Самюэлем Лабартом. Они поженились, и у них родился наследник.

Правда, брак оказался несчастливым. Супруг хотел, чтобы Сафонова занималась бытом, а у актрисы шла карьера в Париже. Вскоре пара распалась, и началась проблема с «дележкой» сына. По французским законам Сафонова не могла вывезти несовершеннолетнего ребенка из страны, суд выиграл ее бывший муж. И актрисе приходилось жить на две страны.

Звёзды,Ваче Мартиросян,Виталий Юшков,Елена Сафонова,
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