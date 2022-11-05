Почему ANNA ASTI требует от организаторов концертов стейки из фламинго

«Вот это запросы», — подумали мы, когда увидели список требований певицы ANNA ASTI для организаторов ее концертов. В райдере артистки, где прописаны условия выступления, обнаружены — внимание — салат из игуаны и стейк из фламинго. И это еще не все: изысканные блюда должны быть поданы ровно через 15 минут после шоу.

Если вдруг новость разбила ваши мечты об организации концерта певицы у себя в городе, спешим успокоить: это всего лишь шутка. Как выяснил Super, так она проверяет «принимающую сторону» на внимательность: мало ли какие действительно важные детали могут упустить. А вот если организатор позвонит и уточнит, что за сказочный пункт, он на вершине Олимпа. Лайк за чувство юмора!