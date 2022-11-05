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38 минут назад

Алла Довлатова готовится к пластической операции спустя полгода после подтяжки лба

Слово и Дело

Радио- и телеведущая Алла Довлатова готовится в очередной раз лечь под нож пластического хирурга. Она понимает, что лицо – ее рабочий инструмент, поэтому готова идти на многое, чтобы сохранить красоту и молодость.

Довлатова готовится к очередной пластической операции
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Это будет не первая пластическая операция Довлатовой. Полгода назад она уже делала подтяжку лба и верхних век, результатам которой осталась довольна. По словам ведущей, благодаря пластической хирургии, ей удалось скинуть десяток лет. Однако Алле захотелось еще перемен.

«Все говорят: «Куда, зачем?». А затем, что лицо - это мой рабочий инструмент. Чтоб сниматься, играть в театре и быть востребованной...нужно быть молодой! И если фигуру можно фитнесом, массажами, диетами и аппаратной косметологией поддержать, то лицо уколами всеми этими средствами не удержишь, увы», – рассказала ведущая в социальных сетях.

Довлатова уже начала подготовку к операции и даже взяла временный перерыв на работе, чтобы вовремя сдать все необходимые анализы. Ведущая довольна своим отражением в зеркале, однако считает, что ей еще есть, к чему стремиться. Более того, она мечтает вернуть себе фигуру, которая была в 18 лет.

Звёзды,Алла Довлатова,
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