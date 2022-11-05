Джонни Депп расстался со своей девушкой-адвокатом

59-летний Джонни Депп расстался со своей возлюбленной, 37-летним адвокатом Джоэль Рич, сообщает Page Six. С Рич Депп познакомился в 2018 году, когда она представляла его интересы в судебном разбирательстве против британского таблоида The Sun. Издание TMZ уточняет, что актер и юристка состояли в открытых романтических отношениях почти 4 года. Причины завершения романа пары не раскрываются. В данный момент Депп находится в гастрольном туре вместе с британским гитаристом Джеффом Беком, с которым выпустил альбом. Также недавно стало известно, что голливудский актер примет участие в предстоящем показе бренда нижнего белья певицы Рианны Savage X Fenty, телеверсия которого выйдет на Amazon Prime Video 9 ноября.