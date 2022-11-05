Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+17° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
2 часа назад

Певица Сюзанна рассказала, что сталкивалась с хейтом в детстве

Стелла Шмель

Певица Сюзанна из творческого дуэта "Мальбэк и Сюзанна" рассказала о том, с какими сложностями сталкивалась в детстве. Ее слова приводит "Мослента".

Певица Сюзанна поделилась болезненным воспоминанием из детства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В детстве нас с сестрой частенько атаковали как сверстники, так и взрослые. Претензии в основном были к внешности, так как мы не похожи на остальных", - вспомнила певица.

Она отметила, что из-за того, что у ее отца эфиопские корни, над ними часто издевались ровесники. Кожа будущей певицы имела более темный оттенок, что становилось предметом насмешек среди сверстников.

Актеры, у которых вообще нет хейтеров

"Нас с сестрой обзывали туземцами и говорили, что нам место в Африке. Было очень странно. Я догоняла этих детей и била, я очень злилась".

Ранее мы писали, что Роза Сябитова назвала своего мужского кумира.

Звёзды,Роза Сябитова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители