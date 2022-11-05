Певица Сюзанна поделилась болезненным воспоминанием из детства

Певица Сюзанна из творческого дуэта "Мальбэк и Сюзанна" рассказала о том, с какими сложностями сталкивалась в детстве. Ее слова приводит "Мослента".
"В детстве нас с сестрой частенько атаковали как сверстники, так и взрослые. Претензии в основном были к внешности, так как мы не похожи на остальных", - вспомнила певица.
Она отметила, что из-за того, что у ее отца эфиопские корни, над ними часто издевались ровесники. Кожа будущей певицы имела более темный оттенок, что становилось предметом насмешек среди сверстников.
"Нас с сестрой обзывали туземцами и говорили, что нам место в Африке. Было очень странно. Я догоняла этих детей и била, я очень злилась".
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