Шейк поделилась горячими фото и подогрела слухи о воссоединении с Купером

Хеллоуин прошел неделю назад, но Ирина Шейк продолжает радовать своих поклонников горячими фотографиями с праздника. На этот раз российская модель опубликовала на своей странице в Инстаграме (запрещен в РФ) кадры с вечеринки, на которых прекрасно буквально все: красные губы, сексуальные чулки, длинные перчатки, корсет, подчеркивающее фигуру белье и — внимание — бурый медведь. Все это великолепие Шейк дополнила плетью и загадочно подписала: «Bear with me…» В комментариях под постом поклонники уточнили: может, звезда имела в виду все-таки не Bear (медведя), а Bradley, в смысле Брэдли Купера? И то и другое! По информации Daily Mail, Ирина красуется в объятиях актера, который на радость российской аудитории модели угадал с выбором костюма. Без лишних слов — просто любуемся.