Дженнифер Энистон все-таки подала в суд на Брэда Питта

В последнее время ходили очень упорные слухи о том, что актриса Дженнифер Энистон крайне недовольна решением бывшего мужа Брэда Питта продать принадлежащую ему продюсерскую компанию, которую они в начале столетия создавали вместе.
Впоследствии Энистон от дел отошла, да и их брак тоже лопнул. Тем не менее, это имущество так и осталось в статусе «совместно нажитого».
Пока компанией владел Питт, с которыми они после развода оставались на дружеской ноге, актриса не претендовала на доходы. Но когда появился риск перехода имущества в чужие руки, Дженнифер молчать не стала.
Как сообщают американские таблоиды, Энистон уже подала в суд исковое требование на сто миллионов долларов.
Такая ситуация может лишить Питта возможности продать компанию. Бывшая жена выкупать ее едва ли пожелает, как и он вряд ли захочет выплачивать ей сто миллионов.