Дженнифер Энистон все-таки подала в суд на Брэда Питта

В последнее время ходили очень упорные слухи о том, что актриса Дженнифер Энистон крайне недовольна решением бывшего мужа Брэда Питта продать принадлежащую ему продюсерскую компанию, которую они в начале столетия создавали вместе.

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Впоследствии Энистон от дел отошла, да и их брак тоже лопнул. Тем не менее, это имущество так и осталось в статусе «совместно нажитого».

Пока компанией владел Питт, с которыми они после развода оставались на дружеской ноге, актриса не претендовала на доходы. Но когда появился риск перехода имущества в чужие руки, Дженнифер молчать не стала.

Как сообщают американские таблоиды, Энистон уже подала в суд исковое требование на сто миллионов долларов.