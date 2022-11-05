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45 минут назад

Дженнифер Энистон все-таки подала в суд на Брэда Питта

Inc-News

В последнее время ходили очень упорные слухи о том, что актриса Дженнифер Энистон крайне недовольна решением бывшего мужа Брэда Питта продать принадлежащую ему продюсерскую компанию, которую они в начале столетия создавали вместе.

Дженнифер Энистон все-таки подала в суд на Брэда Питта
Фото: Inc-NewsInc-News

Впоследствии Энистон от дел отошла, да и их брак тоже лопнул. Тем не менее, это имущество так и осталось в статусе «совместно нажитого».

Пока компанией владел Питт, с которыми они после развода оставались на дружеской ноге, актриса не претендовала на доходы. Но когда появился риск перехода имущества в чужие руки, Дженнифер молчать не стала.

Как сообщают американские таблоиды, Энистон уже подала в суд исковое требование на сто миллионов долларов.

Такая ситуация может лишить Питта возможности продать компанию. Бывшая жена выкупать ее едва ли пожелает, как и он вряд ли захочет выплачивать ей сто миллионов.

Звёзды,Брэд Питт,Дженнифер Энистон,
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