Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+21° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
1 час назад

Селена Гомес рассказала о своем "худшем в истории" расставании

Мира Маркина

С 2009 года весь мир наблюдал за ярким и громким романом двух известных артистов – Селеной Гомес и Джастином Бибером. Они расставались и сходились множество раз, однако в 2015 году все же окончательно расстались. Спустя много лет, в документальном фильме «Мой разум и я» певица поделилась своими чувствами, признавшись, что тот разрыв стал для нее "худшим в истории".

Селена Гомес рассказала о своем "худшем в истории" расставании
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я чувствовала, что мне нужно было пережить самый худший разрыв в истории, а потом просто забыть обо всем по мановению руки, это действительно сбивало с толку» – призналась Гомес.

Но не смотря на всю тяжесть происходящих тогда событий, певица смогла пережить все и обрести в себе новую силу и любовь к себе.

Селена Гомес призналась, что не сможет родить

«Я просто думаю, что это должно было произойти. И в конечном счете это было лучшее, что когда-либо случалось со мной», — сказала девушка.

Ранее "Рамблер" рассказывал о расставании Иды Галич и Стаса Круглицкого.

Звёзды,Джастин Бибер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители