Селена Гомес рассказала о своем "худшем в истории" расставании

С 2009 года весь мир наблюдал за ярким и громким романом двух известных артистов – Селеной Гомес и Джастином Бибером. Они расставались и сходились множество раз, однако в 2015 году все же окончательно расстались. Спустя много лет, в документальном фильме «Мой разум и я» певица поделилась своими чувствами, признавшись, что тот разрыв стал для нее "худшим в истории".
«Я чувствовала, что мне нужно было пережить самый худший разрыв в истории, а потом просто забыть обо всем по мановению руки, это действительно сбивало с толку» – призналась Гомес.
Но не смотря на всю тяжесть происходящих тогда событий, певица смогла пережить все и обрести в себе новую силу и любовь к себе.
«Я просто думаю, что это должно было произойти. И в конечном счете это было лучшее, что когда-либо случалось со мной», — сказала девушка.
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