Селена Гомес рассказала о своем "худшем в истории" расставании

С 2009 года весь мир наблюдал за ярким и громким романом двух известных артистов – Селеной Гомес и Джастином Бибером. Они расставались и сходились множество раз, однако в 2015 году все же окончательно расстались. Спустя много лет, в документальном фильме «Мой разум и я» певица поделилась своими чувствами, признавшись, что тот разрыв стал для нее "худшим в истории".