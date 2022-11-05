Почему Деми Мур любит мужчин помладше

Образцовый брак и безумные романы, невероятная работоспособность и алкогольные загулы – голливудская красавица Деми Мур, кажется, соткана из противоречий. В биографии актрисы, которой 11 ноября исполнится 60 лет, немало крутых поворотов. Какой же из них принёс ей настоящее счастье?

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Семейный кошмар

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Вообще, что такое нормальная семья, Деми не знала с детства. Её отец, военный лётчик, сбежал ещё до рождения малышки, и девочку воспитывал отчим. Деми узнала об этом только в 13 лет, и это открытие стало для неё настоящим потрясением: она не понимала, почему мать так долго скрывала от неё правду, а отчим так жестоко обращался с ней. Она-то думала, бьёт – значит любит.

Но матери будущей актрисы было не до её воспитания: вместе с отчимом они прикладывались к бутылке и частенько переезжали с места на место в поисках лучшей жизни.

«Мы с братом посчитали, что на протяжении нашего детства меняли две школы в год, а обычно и больше. И мне это казалось нормальным, пока я не увидела, как живут другие семьи», – рассказывала Мур.

Несмотря на все перемещения, выбраться из безденежья не удавалось: мать Деми была очень средненькой актрисой, а отчим – не очень удачливым рекламным агентом. Вдобавок он крутил интрижки на стороне, и дом постоянно сотрясали скандалы. Деми вспоминала, как однажды мать в состоянии алкогольного опьянения наглоталась таблеток, и девочке пришлось вытаскивать их у неё изо рта, пока отчим стоял рядом и давал советы.

В 15 лет детство для Деми и вовсе закончилось. К тому времени мать уже разошлась с отчимом, переехала в Голливуд и стала брать с собой дочь в бары, чтобы привлекать внимание мужчин. Один из таких новых знакомых однажды изнасиловал Деми. И с тех пор она мечтала только об одном – поскорее сбежать из дома.

Такая возможность вскоре подвернулась – симпатичная девушка начала подрабатывать в качестве модели и актрисы. Причём чаще всего это были съёмки в журналах и фильмах для взрослых. Позже она объясняла своё участие в них тем, что была травмирована из-за изнасилования. А ещё ей очень нужны были деньги.

Первые гонорары от съёмок обнажёнки Деми потратила на пластические операции: устранила ненавистное с детства косоглазие, поправила нос, увеличила грудь. И стала пользоваться ещё большим успехом у мужчин.

Одним из тех, кто не смог остаться к ней равнодушным, стал 30-летний музыкант Фредди Мур. Они познакомились в ночном клубе и сразу же закрутили роман. Ни 12-летняя разница в возрасте, ни наличие у Фредди жены и двоих детей этому не помешали. Вскоре он развёлся и женился на Деми.

Но поспешный брак оказался несчастливым. Фредди, несмотря на накрывшее его чувство, вёл обычный рокерский образ жизни – алкоголь, запрещённые вещества, поклонницы. Деми платила той же монетой: шумные тусовки стали частью привычного распорядка, а съёмки вдали от дома закончились изменой. Огненную страсть в отношениях сменил ледниковый период.

Прожив три года в этом разрушительном кошмаре, Деми сбежала от своего первого мужа, оставив себе на память только его звучную фамилию. Отныне её главной целью стало кино: она ходила по кастингам, бралась за любые роли в сериалах.

Но всё-таки новых любовных потрясений ей избежать не удалось.

Брюс всемогущий

Отношения с актёром Эмилио Эстевесом, братом Чарли Шина, казались просто романтической сказкой. Они с Деми уже выбрали кольца, дату бракосочетания, разослали приглашения и… в последний момент отменили свадьбу. К семейной жизни Эмилио, похоже, был просто не готов: сначала изменил Деми с бывшей подругой, потом с другими девушками. «Если выйдете за него замуж, сломаете себе жизнь», – предупредила её психотерапевт. И Деми приняла непростое решение расторгнуть помолвку.

К 25 годам Мур уже практически отчаялась встретить своё счастье. Тут-то, как говорится, оно и привалило.

С Брюсом Уиллисом Деми Мур познакомилась на голливудской вечеринке. Они сразу притянулись друг к другу: молодые, дерзкие, пробивающиеся с самых низов, любители выпивки и загулов. Вечером того же дня они оказались в постели в номере отеля. Оба были уверены, что продолжения не будет. И оба ошиблись.

«За мной никогда раньше так не ухаживали. Брюс был очень галантным – по-своему пафосным, но при этом настоящим джентльменом», – делилась актриса.

Спустя три месяца она поняла, что беременна. Уиллис был в восторге от этой новости и вскоре повёл любимую под венец. О скромной свадьбе двух малоизвестных актёров в Лос-Анджелесе не написала ни одна газета.

Рождение дочери Румер полностью изменило их жизнь. Шумные вечеринки и алкоголь ушли в прошлое. Уиллис и Мур теперь стали добропорядочными семьянинами и прилежными работягами. Вскоре на свет появились ещё две дочери – Скоут и Таллула. Но это не помешало многодетным родителям сделать карьеру.

Брюс Уиллис постепенно превращался в главного супергероя Голливуда, Деми Мур становилась признанным секс-символом. Растущие гонорары звёзды вкладывали в своё семейное гнездышко – накупили недвижимости в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и штате Айдахо. Они могли бы претендовать на звание самой идеальной актёрской пары. То, что это очередная голливудская иллюзия, выяснилось позже.

Уже спустя два года брака Брюс заявил Деми, что не уверен в том, что хочет оставаться её мужем. Она только пожала плечами – гордость не позволяла ей цепляться за мужчину. Рождение детей несколько сгладило семейный кризис, но внутренние противоречия продолжали нарастать.

Брюсу не нравилась её увлеченность карьерой, а Деми не могла закрывать глаза на его многочисленные измены. Она стала патологически ревнивой, приезжала к нему на съёмки, устраивала скандалы. В 1988 году, после 11 лет брака, пара решила развестись. Непростой процесс занял два года, но в итоге Уиллис и Мур не только мирно разошлись, но и смогли остаться друзьями. Отчасти благодаря детям, а отчасти потому, что быстро нашли утешение в обществе новых возлюбленных.

Мой молодой

Спустя три года после развода Деми Мур официально объявила, что встречается с актёром Эштоном Кутчером. Новость стала светской сенсацией: на тот момент актрисе было 40 лет, а её возлюбленному – всего лишь 25. Но их самих эта разница не смущала – они были на одной волне.

Увы, это счастье тоже оказалось не вечным. Деми отчаянно пыталась забеременеть, но потеряла ребёнка на шестом месяце. Чтобы утешить её, Эштон предложил официально сыграть свадьбу. Но отношения уже трещали по швам – страсть угасала, а глубинно их мало что связывало. Позже актриса откровенничала, что однажды Кутчер предложил ей попробовать секс втроём. Ради него она была готова на всё, но эксперимент оказался неудачным – они всё больше отдалялись друг от друга. А потом Мур узнала об изменах Эштона. Он же сделал первый решительный шаг к расставанию – просто собрал вещи и ушёл.

Этот развод дался Деми тяжелее всего. Алкоголь, болеутоляющие, запрещённые вещества – она пустилась во все тяжкие. Мур как будто превратилась в копию своей матери, которую так осуждала в детстве. Теперь её осуждали уже собственные дети.

«Мама превратила нашу жизнь в ад. Это было очень тяжёлое время», – рассказывала младшая дочь Таллула.

Только попав в больницу с инсультом и лишившись поддержки близких, актриса, наконец, смогла остановиться. Занялась своим здоровьем, привела себя в форму, восстановила отношения с детьми, стала появляться на светских тусовках и снова влюбляться.

Сначала встречалась с актёром Тоби Магуайером, потом с начинающим шведским актёром и музыкантом Патриком Хилгартом, теперь с шеф-поваром Дениэлом Хаммом. И все новые возлюбленные значительно моложе актрисы! Похоже, перестав зацикливаться на серьёзных отношениях, Деми Мур просто наслаждается жизнью. Наглядно подтверждая простую истину – у настоящей женщины возраста нет.