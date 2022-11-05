Фанаты обеспокоены психическим здоровьем Мадонны

Поп-королева вызвала беспокойство своих подписчиков вовсе не из-за сторис с голой грудью — такими невинными шалостями фанатов со стажем не удивишь. Другое дело — тикток под трек с агрессивным «пацанским» текстом. «Тебя когда-нибудь били по гребаному лицу? Что ты говоришь? О, нет? Хорошо, тогда подожди», — эти слова из песни «Vent» вслед за рэпером Baby Keem повторяет в своем новом видео 64-летняя певица.
Тикток вызвал целый шквал критики в комментариях.
«Это просто ужасно! Что стало с настоящей Мадонной, той, на которую реально можно посмотреть и сказать: "Вау, ты красивая и талантливая!"» — возмущается один подписчик. Другой добавляет: «Мадонна, которой я восхищался, была в период «The Immaculate Collection» (первый сборник лучших хитов Мадонны, вышедший в 1990 году. — Прим. Super)… Эта женщина потеряла рассудок. Пора на пенсию…» Третий негодует: «Ты была моим идолом в детстве. Раньше мне нравились твоя музыка и творчество, пожалуйста, остановись с этими странными рилсами! Они становятся слишком мрачными и пугающими».
Внешний вид Мадонны в клипе также не остался без критики доморощенных модных экспертов. «Что случилось? Ты похожа на Мэрилина Мэнсона! Не брей брови!» — прокомментировал обеспокоенный фанат образ певицы с обесцвеченными бровями, грязно-оранжевыми волосами, заплетенными в четыре косы, прозрачным топом, корсетом и серебряными грилзами на зубах. Другой только лаконично заметил: «Что-то пошло не так с этой дамой». А сама певица, кажется, уже давно научилась не обращать внимание на подобные комментарии и все продолжает отжигать.