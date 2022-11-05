Фанаты обеспокоены психическим здоровьем Мадонны

«Это просто ужасно! Что стало с настоящей Мадонной, той, на которую реально можно посмотреть и сказать: "Вау, ты красивая и талантливая!"» — возмущается один подписчик. Другой добавляет: «Мадонна, которой я восхищался, была в период «The Immaculate Collection» (первый сборник лучших хитов Мадонны, вышедший в 1990 году. — Прим. Super)… Эта женщина потеряла рассудок. Пора на пенсию…» Третий негодует: «Ты была моим идолом в детстве. Раньше мне нравились твоя музыка и творчество, пожалуйста, остановись с этими странными рилсами! Они становятся слишком мрачными и пугающими».