Беременная певица Ханна предстала в откровенном платье

Беременная певица и модель Ханна показала себя в откровенном белом платье с разрезами. Супруга генерального директора Black Star Павла Курьянова решила предстать перед подписчиками в соцсетях в облегающем платье.

Фото: Соцсети Соцсети

Она опубликовала видео, в котором танцует перед зеркалом, а затем спрашивает мнения о том, как она выглядит.

Девушка отметила, что "кайфует от своего состояния сейчас", хотя и приходится жить с большим животом, а дышать ей уже не так просто.

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"Грудь четвертого размера, плюс пять килограммов. Но я наслаждаюсь каждым днем этого волшебного состояния".