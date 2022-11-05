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1 час назад

Беременная певица Ханна предстала в откровенном платье с разрезами

Стелла Шмель

Беременная певица и модель Ханна показала себя в откровенном белом платье с разрезами. Супруга генерального директора Black Star Павла Курьянова решила предстать перед подписчиками в соцсетях в облегающем платье.

Беременная певица Ханна предстала в откровенном платье
Фото: СоцсетиСоцсети

Она опубликовала видео, в котором танцует перед зеркалом, а затем спрашивает мнения о том, как она выглядит.

Девушка отметила, что "кайфует от своего состояния сейчас", хотя и приходится жить с большим животом, а дышать ей уже не так просто.

Соцсети

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"Грудь четвертого размера, плюс пять килограммов. Но я наслаждаюсь каждым днем этого волшебного состояния".

Ранее мы писали, что Алена Водонаева заявила, что больше не хочет детей.

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