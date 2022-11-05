Беременная певица Ханна предстала в откровенном платье

Беременная певица и модель Ханна показала себя в откровенном белом платье с разрезами. Супруга генерального директора Black Star Павла Курьянова решила предстать перед подписчиками в соцсетях в облегающем платье.
Она опубликовала видео, в котором танцует перед зеркалом, а затем спрашивает мнения о том, как она выглядит.
Девушка отметила, что "кайфует от своего состояния сейчас", хотя и приходится жить с большим животом, а дышать ей уже не так просто.
"Грудь четвертого размера, плюс пять килограммов. Но я наслаждаюсь каждым днем этого волшебного состояния".
Ранее мы писали, что Алена Водонаева заявила, что больше не хочет детей.