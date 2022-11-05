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24 минуты назад

Внучка принцессы Маргарет повторила культовый образ бабушки

Газета.Ru

Единственная внучка принцессы Маргарет, 20-летняя леди Маргарита Армстронг-Джонс, повторила культовый образ бабушки. Об этом сообщает Daily Mail.

Внучка принцессы Маргарет повторила культовый образ бабушки
Фото: Газета.руГазета.ру

20-летняя леди Маргарита Армстронг-Джонс стала гостьей вечеринки Tatler Little Black Book, которая прошла в минувшую пятницу, 4 ноября, в The Windmill Club в Лондоне. Девушка появилась на публике в белой шубе из искусственного меха, расшитом пайетками мини-платье и босоножках на шпильке, отдав дань памяти своей покойной бабушке, принцессе Маргарет. Последняя была замечена в похожем образе от Michael Kors на премьере фильма «Капитан Горацио Хорнблауэр» в кинотеатре Лестер-сквер в Лондоне 12 апреля 1951 года.

Леди Маргарита Армстронг-Джонс приходилась внучатой племянницей Елизавете II. Покойная королева Великобритании с особым теплом относилась к внучке своей младшей сестры, принцессы Маргарет, скончавшейся в 2002 году.

Звёзды,Елизавета II,
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