Внучка принцессы Маргарет повторила культовый образ бабушки

20-летняя леди Маргарита Армстронг-Джонс стала гостьей вечеринки Tatler Little Black Book, которая прошла в минувшую пятницу, 4 ноября, в The Windmill Club в Лондоне. Девушка появилась на публике в белой шубе из искусственного меха, расшитом пайетками мини-платье и босоножках на шпильке, отдав дань памяти своей покойной бабушке, принцессе Маргарет. Последняя была замечена в похожем образе от Michael Kors на премьере фильма «Капитан Горацио Хорнблауэр» в кинотеатре Лестер-сквер в Лондоне 12 апреля 1951 года.