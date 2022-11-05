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2 часа назад

Бородина попрощалась с Харламовым в своих соцсетях

Мира Маркина

Ксения Бородина в своем личном блоге в социальной сети опубликовала фотографию Гарика Харламова и подписала ее так, что многие подписчики всерьез перепугались, подумав, что с комиком произошло что-то серьезное.

Бородина попрощалась с Харламовым в своих соцсетях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Целая эпоха, жаль…» – написала в посте Бородина.

Бородина, как оказалось, всего лишь загрустила по поводу того, что комик покинул свой пост в шоу "Comedy Club". Однако те подписчики, которые были не в курсе происходящего и пропустили заявление Харламова о его увольнении из программы, не на шутку испугались поста Бородиной.

Гарику Харламову нашли замену в Comedy Club

Напомним, что не так давно комик сам сообщил о том, что больше не появится в эфире шоу в качестве ведущего, а его место займет Андрей Бебуришвили.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что Николай Басков сделал замечание Любови Успенской в эфире популярного шоу.

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