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1 час назад

Кристина Орбакайте выступила в образе Аллы Пугачевой

Мира Маркина

Буквально недавно состоялся концерт певицы Кристины Орбакайте в Сочи, многим зрителям он запомнился еще и тем, что один из образов артистки был скопирован с ее известной матери Аллы Пугачевой, об этом сообщили в Федеральном агентстве новостей.

Кристина Орбакайте выступила в образе Аллы Пугачевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Басков язвительно высказался в адрес Орбакайте

Публика не могла не заметить сходства Орбакайте с ее матерью, ведь Кристина решила отметить это, выбрав для выхода на сцену наряд, который ассоциируется лишь с Аллой Пугачевой – серебряный балахон с бахромой.

Помимо наряда, Кристина также повторила одну из "фишек" Пугачевой, пройдясь по залу во время исполнения песни.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что Орбакайте снимается в четвертой части фильма "Любовь-морковь".

Звёзды,Кристина Орбакайте,Алла Пугачева,
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