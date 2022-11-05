Кристина Орбакайте выступила в образе Аллы Пугачевой

Буквально недавно состоялся концерт певицы Кристины Орбакайте в Сочи, многим зрителям он запомнился еще и тем, что один из образов артистки был скопирован с ее известной матери Аллы Пугачевой, об этом сообщили в Федеральном агентстве новостей.

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Публика не могла не заметить сходства Орбакайте с ее матерью, ведь Кристина решила отметить это, выбрав для выхода на сцену наряд, который ассоциируется лишь с Аллой Пугачевой – серебряный балахон с бахромой.

Помимо наряда, Кристина также повторила одну из "фишек" Пугачевой, пройдясь по залу во время исполнения песни.