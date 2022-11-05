Катя Лель призналась, что отговорила дочь идти по ее стопам

«Я ее отговаривала, говорила: "Зачем тебе, моя девочка, это такая сложная профессия!" На что она мне говорила: "А ты почему поешь?" Я ей объясняла, что петь надо, если ты понимаешь, что музыка – твоя жизнь, без чего ты не сможешь дышать, жить, но лучше все равно хорошо подумать», — призналась Лель в разговоре с «Газетой.Ru».