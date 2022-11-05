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1 час назад

Катя Лель призналась, что отговорила дочь идти по ее стопам

Слово и Дело

Певица Катя Лель заявила, что не хотела для наследницы Эмилии музыкальной карьеры.

Катя Лель призналась, что отговорила дочь идти по ее стопам
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Лель рассказала, что ее дочь с детства хотела петь и выступать на сцене, однако артистка объясняла ей, что та собирается выбрать для себя тернистый путь. Дочь исполнительницы поняла это только со временем, однако успела оставить мысли о певческой карьере.

«Я ее отговаривала, говорила: "Зачем тебе, моя девочка, это такая сложная профессия!" На что она мне говорила: "А ты почему поешь?" Я ей объясняла, что петь надо, если ты понимаешь, что музыка – твоя жизнь, без чего ты не сможешь дышать, жить, но лучше все равно хорошо подумать», — призналась Лель в разговоре с «Газетой.Ru».

Эмилия в свои 13 лет продолжает учиться в музыкальной школе на фортепианном отделении, но к профессии артистки уже не стремится. Теперь ее интересует гостиничный бизнес.

Звёзды,Катя Лель,
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