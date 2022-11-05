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41 минуту назад

Омаров посещает клубы с несовершеннолетним сыном

Мира Маркина

Бизнесмен Курбан Омаров, бывший муж известной телеведущей Ксении Бородиной, опубликовал в своих социальных сетях фотографию из клуба, на которой можно узнать его несовершеннолетнего сына.

Омаров посещает клубы с несовершеннолетним сыном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Без него больше не тусуюсь», – такими словами Омаров подписал фотографию, опубликованную в соцсети.

Подписчики Курбана были немного шокированы, ведь ребенку не место в таких заведениях. Можно подумать, что именно по этой причине Бородина и не дает экс-супругу видеться с их общей дочерью – чему может научить такой отец. Хотя сама телеведущая говорила, что не препятствует общению Омарова с дочерью.

Бородина рассказала, что делал Омаров, пока она была на работе

Напомним, Бородина и Омаров прожили в браке 6 лет и развелись несколько лет назад. Вокруг их пары до сих пор периодически разгораются скандалы.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как Бородина высказалась о новой девушке бывшего мужа.

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