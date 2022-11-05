Омаров посещает клубы с несовершеннолетним сыном

Бизнесмен Курбан Омаров, бывший муж известной телеведущей Ксении Бородиной, опубликовал в своих социальных сетях фотографию из клуба, на которой можно узнать его несовершеннолетнего сына.
«Без него больше не тусуюсь», – такими словами Омаров подписал фотографию, опубликованную в соцсети.
Подписчики Курбана были немного шокированы, ведь ребенку не место в таких заведениях. Можно подумать, что именно по этой причине Бородина и не дает экс-супругу видеться с их общей дочерью – чему может научить такой отец. Хотя сама телеведущая говорила, что не препятствует общению Омарова с дочерью.
Напомним, Бородина и Омаров прожили в браке 6 лет и развелись несколько лет назад. Вокруг их пары до сих пор периодически разгораются скандалы.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как Бородина высказалась о новой девушке бывшего мужа.