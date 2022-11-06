Певицу Глюкозу раскритиковали за яркий макияж на пляже и в спортзале. Соответствующие фотографии и комментарии публикует издание Super.ru в Telegram.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

36-летняя Глюкоза опубликовала на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)* несколько фотографий с отдыха. На одном из снимков исполнительница позировала, лежа на шезлонге. На ней были красная панама, солнцезащитные очки и слитный купальник желтого цвета, а ее губы были накрашены помадой в тон головному убору.

На втором фото, сделанном в спортзале, Глюкоза предстала в красной бейсболке, обтягивающем комбинезоне серого цвета и кроссовках. Певица пришла на тренировку, равно как и на пляж, с ярким макияжем, вызвав критику в сети.

«Мы россиянку узнаем по походке. Ну или по наличию total make up и на пляже, и в зале», — высмеяли Глюкозу журналисты.