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32 минуты назад

Глюкозу раскритиковали за яркий макияж на пляже и в спортзале

Газета.Ru

Певицу Глюкозу раскритиковали за яркий макияж на пляже и в спортзале. Соответствующие фотографии и комментарии публикует издание Super.ru в Telegram.

Глюкозу раскритиковали за яркий макияж на пляже и в спортзале
Фото: Газета.RuГазета.Ru

36-летняя Глюкоза опубликовала на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)* несколько фотографий с отдыха. На одном из снимков исполнительница позировала, лежа на шезлонге. На ней были красная панама, солнцезащитные очки и слитный купальник желтого цвета, а ее губы были накрашены помадой в тон головному убору.

На втором фото, сделанном в спортзале, Глюкоза предстала в красной бейсболке, обтягивающем комбинезоне серого цвета и кроссовках. Певица пришла на тренировку, равно как и на пляж, с ярким макияжем, вызвав критику в сети.

«Мы россиянку узнаем по походке. Ну или по наличию total make up и на пляже, и в зале», — высмеяли Глюкозу журналисты.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что Глюкоза посоветовала девушкам не держать мужчин «на коротком поводке».

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