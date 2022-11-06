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1 час назад

Мадонна обесцветила брови и стала страшно похожа на Мэрилина Мэнсона

FBM.ru

Daily Mail сообщает, что поклонники Мадонны выражают беспокойство за поп-звезду после того, как она опубликовала видео в TikTok, где она выглядит как близнец Мэрилина Мэнсона.

Мадонна обесцветила брови и стала похожа на Мэрилина Мэнсона
Фото: FBM.ruFBM.ru

На видео 64-летняя певица Like A Virgin яростно подпевает треку рэпера Baby Keem “Vent” с выраженной артикуляцией напомаженных губ, без бровей, но с красной косой.

Образ женщины без бровей сейчас в тренде, и многие молодые звезды экспериментируют с этим образом, полагая, что отсутствие бровей привлечет внимание к другим чертам лица. Но Мадонна уже бабушка, поэтому отсутствие бровей выглядело гротескно, а огромное количество украшений и цепей еще больше придавало ей сходство с Мэнсоном.

Поклонники это не одобрили. “Что с тобой случилось? Ты выглядишь как Мэрилин Мэнсон или что-то в этом роде! Не брейте брови! ” – написал один обеспокоенный фанат в Instagram. Другой заявил: “Мадонна, которой я раньше восхищался, была в коллекции Immaculate…эта женщина потеряла весь свой разум”, а фанатка по имени Лейни отметила, что поп-звезда “ранее всегда олицетворяла женскую уверенность”, но теперь она всего лишь “грустный, испуганный, неуверенный в себе пожилой человек”.

Читатели DМ тоже были не в восторге:

“Что заставляет эту женщину думать, что она выглядит сексуально? Она похожа на беззубую старуху, которая не может держать язык во рту!!!”.

“О чем она только думает. Она мне нравилась в 80-е годы, у нее были великолепные брови, нет, она испортила свое лицо”.

“Грустно … и отвратительно!”.

Звёзды,Мадонна,Мэрилин Мэнсон,
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