Известная певица опубликовала смелое фото на кровати

Смелое фото на кровати опубликовала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), актриса и певица, экс-участница группы Reflex Евгения Малахова. В кадре она сидит на белоснежной постели в купальнике, который некоторые подписчики сравнили с нижним бельем.

Фото: Мослента Мослента

«А как вы проводите длинные выходные?» — поинтересовалась у фолловеров в подписи к фото Малахова. В комментариях юзеры признались, что им выходные показались очень короткими.

Подписчики оценили и внешний вид не так давно впервые ставшей матерью певицы. «Богиня!», «Огонь», — написали они. Многие оставили эмодзи в виде сердец.