Мать Королевой рассказала, как ей удалось обеспечить себе безбедную старость

Мама певицы Наташи Королевой Людмила Порывай давно не работает, но при этом безбедно живет в США. Женщина рассказала, что после переезда в Америку она встретила свою вторую любовь – русского богача, который держит сеть ресторанов.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Людмила Порывай перебралась за океан еще в начале 90-х годов, после смерти первого супруга. Там она встретила Игоря Эльперина, который создал в Майами сеть русских ресторанов.

Людмила Порывай отметила, что их с Эльпериным сблизила общая беда – оба стали вдовцами. Пара решила заключить брак.

«Нам за пятьдесят, и казалось, что вряд ли стоит что-то начинать вновь! Но мы рискнули и живем счастливо вот уже двадцать с лишним лет!» – говорит Порывай.

Мама Королевой говорила, что после переезда в Штаты не работала ни дня. В Майами у женщины несколько квартир, которые она сдает в аренду. Также она получает выплату по старости – 600 долларов ежемесячно, пишет «Комсомольская правда».