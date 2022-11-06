Звезда "Клона" опубликовала фото топлес

Популярная актриса Джованна Антонелли, известная по своей роли Жади в культовом сериале "Клон", опубликовала откровенную фотографию. На снимке 46-летняя звезда прикрыла грудь волосами и попозировала в джинсах.
В своем блоге в одной из социальных сетей Антонелли показала несколько фотографий, сделанных в рамках этой фотосесии.
Эти кадры она подписала так:
"Джинсы и доброта никогда не выходят из моды".
Своими снимками звезда вызвала бурную реакцию, подписчики восхитились ее фигурой и привлекательностью.
Сама Антонелли неоднократно говорила, что старается поддерживать себя в хорошей физической форме и занимается с персональным тренером.
Ранее мы писали, чем закончился сериал “Клон”.