Звезда "Клона" опубликовала фото топлес

Популярная актриса Джованна Антонелли, известная по своей роли Жади в культовом сериале "Клон", опубликовала откровенную фотографию. На снимке 46-летняя звезда прикрыла грудь волосами и попозировала в джинсах.

Фото: Соцсети Соцсети

В своем блоге в одной из социальных сетей Антонелли показала несколько фотографий, сделанных в рамках этой фотосесии.

Эти кадры она подписала так:

"Джинсы и доброта никогда не выходят из моды".

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Своими снимками звезда вызвала бурную реакцию, подписчики восхитились ее фигурой и привлекательностью.

Сама Антонелли неоднократно говорила, что старается поддерживать себя в хорошей физической форме и занимается с персональным тренером.

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