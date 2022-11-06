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2 часа назад

Звезда "Клона" опубликовала откровенное фото

Стелла Шмель

Популярная актриса Джованна Антонелли, известная по своей роли Жади в культовом сериале "Клон", опубликовала откровенную фотографию. На снимке 46-летняя звезда прикрыла грудь волосами и попозировала в джинсах.

Звезда "Клона" опубликовала фото топлес
Фото: СоцсетиСоцсети

В своем блоге в одной из социальных сетей Антонелли показала несколько фотографий, сделанных в рамках этой фотосесии.

Эти кадры она подписала так:

"Джинсы и доброта никогда не выходят из моды".

Соцсети

Своими снимками звезда вызвала бурную реакцию, подписчики восхитились ее фигурой и привлекательностью.

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Сама Антонелли неоднократно говорила, что старается поддерживать себя в хорошей физической форме и занимается с персональным тренером.

Соцсети

Ранее мы писали, чем закончился сериал “Клон”.

Звёзды,Джованна Антонелли,
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