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35 минут назад

Почему Виктория Боня готова умереть в любую секунду

Super.ru

Если бы в Инстаграме (запрещен в РФ) существовала плашка «человек-инфоповод», она бы точно досталась Виктории Боне. За последнюю неделю блогер несколько раз становилась героиней всех заголовков: сначала она публично раскритиковала Филиппа Киркорова из-за его высказываний в отношении Наргиз, а после добавила, что планирует создать петицию против поп-короля. А теперь вот из уст звезды прозвучало чуть ли ни новое философское учение (как раз для воскресного утра).

Почему Боня готова умереть в любую секунду
Фото: Super.ruSuper.ru

Во время одного из последних прямых эфиров в запрещенной соцсети девушка призналась… что готова умереть в любую секунду. И нет, не потому что она уже прожила долгую и счастливую жизнь (хотя кто знает, может, дело и в этом тоже). Блогер просто «нашла себя».

Ну что, вот ты какой, настоящий самурай!

Звёзды,Виктория Боня,Филипп Киркоров,
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