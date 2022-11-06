Почему Боня готова умереть в любую секунду

Если бы в Инстаграме (запрещен в РФ) существовала плашка «человек-инфоповод», она бы точно досталась Виктории Боне. За последнюю неделю блогер несколько раз становилась героиней всех заголовков: сначала она публично раскритиковала Филиппа Киркорова из-за его высказываний в отношении Наргиз, а после добавила, что планирует создать петицию против поп-короля. А теперь вот из уст звезды прозвучало чуть ли ни новое философское учение (как раз для воскресного утра).

Фото: Super.ru Super.ru

Во время одного из последних прямых эфиров в запрещенной соцсети девушка призналась… что готова умереть в любую секунду. И нет, не потому что она уже прожила долгую и счастливую жизнь (хотя кто знает, может, дело и в этом тоже). Блогер просто «нашла себя».