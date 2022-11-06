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2 часа назад

Актер Павел Прилучный устроил драку с журналистом в центре Москвы

Катерина Саломе

В центре Москвы произошел инцидент с участием актера Павла Прилучного. Артист набросился на журналиста, который снимал его на камеру. Видеозапись инцидента опубликована на сайте телеканала НТВ.

Прилучный устроил драку с журналистом в центре Москвы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На кадрах видно, как звезда выходит из кинотеатра в компании своей женой Зепюр Брутян и тещи Гаяне. Павел, обнаружив, что рядом с его машиной стоит такси, пошел ругаться с водителем. Он настолько эмоционально дискутировал, что его стал снимать на камеру журналист. Увидев это, Прилучный направился к нему с просьбой удалить запись.

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Сначала кажется, что мужчины пришли к мирному соглашению. Но через пару секунд Прилучный возвращается хватает работника СМИ за грудки, из-за чего тот роняет камеру, которая тем не менее все равно продолжила запись. Хоть картинки и не было видно, тем не менее на ролике слышно, как Павел бьет мужчину и угрожает ему. Актер отпустил журналиста только после того, как понял, что на инцидент стали обращать снимание прохожие.

Ранее мы писали о том, что Карпович больше не появится на сцене с Прилучным.

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